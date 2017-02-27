"KAYAKLA ATLAMADA BİR İLKİ BAŞARDIK"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, kayakla atlamada ilk defa bir Türk sporcunun Dünya Şampiyonası'nda yarışmasının büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Erol Yarar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Kuzey Disiplini Dünya Şampiyonası'na katılan Türk sporcular ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'nın her sporcu ve federasyonun katılmak istediği bir organizasyon olduğunu belirten Yarar, "Kayakla atlamada bir ilki başardık ve ilk defa şampiyonaya katılmamızın heyecanını yaşıyoruz. Buraya bileğimizin hakkıyla gelebilmemiz, Dünya Şampiyonası'nda kayakla atlamada ilk defa bir sporcumuzu görmek büyük mutluluk." dedi.

Kayaklı koşuda da sporcuların iyi yetiştirildiğini vurgulayan Yarar, "Olimpiyat hazırlığı açısından buraya bakıyoruz. Önümüzdeki sene Güney Kore'de Kış Olimpiyatları var. Heyecanlı ve ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak bir önceki olimpiyatlara 4 sporcu gönderdiklerini söyleyen Yarar, "Sportif başarı için sayıyı yüzde 100 artırma hedefimiz var. Olmadığımız branşlarda yer alma hedefimiz vardı. Kayakla atlama bunlardan biriydi. Bunu hemen hemen başarmış durumdayız. Başarılı sporcu sayımızı artırırsak olimpiyatlarda madalya kazanma hedefine yaklaşıyoruz, demektir." şeklinde konuştu.

Bakanlıklar ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Yarar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bütün dağlarını bilimsel metotlarla ölçümleyerek öncelikle kayak yapılabilecek merkezleri bulacağız. Daha sonra tasnif edecek ve olimpiyatların yapılabileceği alanlar neresidir bunları tespit edip bir yıl içinde hükümetimize vereceğiz inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda 4 kez sporcu olarak temsil eden Kayaklı Koşu Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Oğlağo ise milli sporcuların Dünya Şampiyonası'nda elit isimlerle yarışma fırsatı bulduğunu ve tecrübe kazandıklarını dile getirdi.