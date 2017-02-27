"Hedefimiz ligde kalmak"
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"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

"Hedefimiz ligde kalmak"

Tankut: "Hedefimiz ligde kalmak. İç saha başarısını dış sahaya da taşımamız lazım"

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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, takımın, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği karşısında elde ettiği galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Tankut, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında başkent ekibini 1-0 yendikleri maçta, Barisic'in takımın başında ilk kez yer aldığını anımsattı.

İç saha maçlarında başarılı bir grafikleri olduğunu ve Gençlerbirliği mücadelesinde de iyi performans ortaya koyduklarını ifade eden Tankut, "22 hafta sonunda 30 puan topladık. Hedefimiz ligde kalmak. İç saha başarısını dış sahaya da taşımamız lazım. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Dün sahamızda ligin kaliteli ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaştık. Sahadan biz mutlu ayrıldık. Yeni hocamızla çıktığımız ilk maçımızı kazanmak önemliydi. Bundan sonraki maçlara bu moral olacak." şeklinde konuştu.

Takıma teşekkür eden Tankut, bu galibiyeti unutup 3 Mart Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maça odaklandıklarını sözlerine ekledi.

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