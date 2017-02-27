MAÇ İZLEMEK İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR!

İLİŞKİLİ HABER İstanbulspor 2 - BB Erzurumspor 1

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İstanbulspor ile yaptığı maçı izlemek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, hayatlarını tehlikeye atarak, inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda yapılan maça konuk takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Stadın kapasitesi oranında kendilerine ayrılan yer haricinde ev sahibi takım tribününde de bilet alan mavi-beyazlı taraftarlar, ilk önce stada giremedi.

Güvenlik görevlileri, ev sahibi ekip tribününe bileti olan taraftarları kimliklerine bakarak içeri aldı. Kimliğine göre Erzurumlu olduğu anlaşılanlar stada giremedi.

Stadın itfaiye giriş kapısını açan taraftarlar, izinsiz şekilde içeri girdi. Güvenlik nedeniyle taraftarlar dışarı çıkarılırken, bu nedenle maç yaklaşık yarım saat geç başladı. İstanbulspor Kulübü yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarının bir bölümü stada alındı.

Dışarıda kalan çok sayıda Erzurumlu, maçı stat yanındaki inşaatan izledi. İnşaatın çatısına, pencerelerine ve inşaat dışındaki iskelelere çıkan taraftarlar, takımlarını desteklemek uğruna hayatlarını tehlikeye attı.

Taraftarlar, tehlikeli durumlarına rağmen takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Çatılardan karşılıklı tezahüratlarda bulunan mavi-beyazlılar, "Mavi beyaz şampiyon Erzurum" şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar arasında bileti olmasına rağmen maça giremeyen kişiler de duruma tepki gösterdi.

İlk yarıyı çatıda seyreden taraftarlar, daha sonra polisin uyarmasıyla aşağı indirildi. Maç, İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maç olaylı başladı

Bu arada AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan'ın darbedildiğini söyledi.

AA'ya açıklamalarda bulunan Ilıcalı, karşılaşmadan önce üzücü olayların yaşandığına değinerek, "Spora ve centilmenliğe yakışmayan durumlarla karşılaştık. Erzurumspor, burada misafir takım. Biz, İstanbulspor'u Erzurum'da elimizden geldiğince iyi ağırlamıştık. Tatsız olaylar yaşandı. Kulüp başkanımız bayıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e sert hareketler olmuş. Olmaması gerekirdi. Erzurum'dan, Bursa'dan Sakarya'dan ve değişik yerlerden gelen taraftarlar vardı. Maç, burnumuzdan geldi. Ben de olayı toparlamaya çalıştım. Gerginliği düşürdüm." diye konuştu.

Tatsız bir maç izlediklerini belirten Mustafa Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurumspor Kulübü Başkanı darbedildi. Düştü, bayıldı ve doktor müdahale etti. Üstü başı parçalandı. İstanbulspor Kulübü Başkanı da çok etkilendi. Stada 217 kişi almak istediler. O sırada İstanbulspor'un 100 seyircisi yoktu. Erzurumspor taraftarının, ev sahibi takım taraftarının yerini işgal etme durumu yok. Sonuçta 217'den vazgeçtiler. İstanbulspor Kulübü Başkanı, taraftarları içeri aldırdı. Tatsız bir maç seyrettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e maça gelirken saldırmışlar ve yumruk atmışlar. Seyircimizin ve futbolcumuzun morali bozuldu ve neticede güzel oynadığımız maçı 2-1 kaybettik."