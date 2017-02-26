UYGUN: "GAZİANTEPSPOR DÜŞMEYECEKTİR"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, son dakikada kaçırdıkları gole işaret ederek, "Sonuçta 1 puan aldık, 2 puan kaybettik. O anlamda üzüntülüyüm." dedi.

Maçın son bölümünde oyuncusu Kangwa'nın kaçırdığı gol pozisyonu konusunda ise Uygun, "Futbolun doğasında kaçırmak olduğu kadar yeri gelir 'olmaz' diye düşündüğün golü atarak takımınıza 3 puanı kazandırırsınız. İçeri girdim, alnından öptüm" diye konuştu.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından beri kazanmak adına çalıştıklarını söyledi.

"Gaziantepspor düşmeyecek"

Rakiplerinin özelliklerini iyi analiz ettiklerini ve bu doğrultuda hazırlandıklarını vurgulayan Uygun, "Son dakikada golü atsaydık, bugün 3 puanı almış olacaktık. Sonuçta 1 puan aldık, 2 puan kaybettik. O anlamda üzüntülüyüm." diye konuştu.

Maça gelen taraftarlara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor düşmeyecektir. Biz inandık, takım inandı ve bu inançla yolumuza devam edeceğiz. Bu halkın sevgisine ihtiyacımız var. İnananlar, inandıklarını başarmıştır. İnşallah sezon sonunda mutlu kurtuluş bayramımızı beraber kutlarız."

"İçeri girdim, alnından öptüm"

Bülent Uygun, maçın son bölümünde oyuncusu Kangwa'nın kaçırdığı gol pozisyonuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bugüne kadar hiçbir zaman futbolcumu suçlamadım. Futbolun doğasında kaçırmak olduğu kadar yeri gelir 'olmaz' diye düşündüğün golü atarak takımınıza 3 puanı kazandırırsınız. İçeri girdim, alnından öptüm."

Zor bir görevin başında olduğunu ifade eden Uygun, "Şu ana kadar 6 takım çalıştırdım. Altısı da ne tesadüf sonuncuydu. Gaziantep'te tek hedefim var. Bu puan farkını kapatıp kimsenin inanmadığı takımı ligde tutmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.