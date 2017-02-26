SİVASSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ

Otyakmaz, "Kazanmak güzel. İnşallah arzu ettiğimiz mutlu sona ulaşırız" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Büyükşehir Gaziantepspor karşısında alınan 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor maçlar oynadıklarını ve bunun takım üzerinde stres oluşturduğunu belirtti.

Rakipleri karşısında golü erken bulduklarını ancak kötü oynadıklarını kaydeden Otyakmaz, "Çok fazla pozisyon vermedik. Bizim de hızlı hücumlardan bulduğumuz çok önemli pozisyonlar oldu. Farkı açabilirdik, olmadı. Kazanmak güzel, 3 puan güzel. İnşallah arzu ettiğimiz mutlu sona ulaşırız." dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktör Oğuz Çetin'in göreve yeni başladığını anımsatan Otyakmaz, rakip takım oyuncularının Çetin'e kendilerini gösterme çabalarının müsabakada etkili olduğunu aktardı.

Şampiyonluk yarışında iddialı durumda bulundukları için Sivasspor taraftarının bu karşılaşmada takımlarını coşkulu bir şekilde desteklediğini dile getiren Mecnun Otyakmaz, taraftara teşekkür etti.

Başkan Otyakmaz, kombine biletlerde yeni bir tarife uyguladıklarını ve taraftar sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatarak, kombinelerin kale arkası tribünü için 20, maraton tribünü için 40 ve VIP tribünü için de 60 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Mecnun Otyakmaz, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Atiker Konyaspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Yarı finale çıkma şansımız var. Konyaspor, hafif çalkantılı bir süreçten geçerken acaba lehimize olacak bir sonuç alabilir miyiz diye düşünüyoruz. Tabii o karşılaşma için bugünkü oyun yetmez. Oyunumuzun biraz daha üzerine koyarak Konyaspor'a karşı turu hak edebilecek bir skor elde edebiliriz." diye konuştu.