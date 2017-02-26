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HENTBOLDA TOPLU SONUÇ

Hentbolda toplu sonuç

Bayanlar Süper Lig'de 2, Erkekler Süper Lig'de ise 5 maç oynandı.

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Hentbolda, Bayanlar Süper Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 19. hafta, tek maç dışında sona erdi.

Erkekler Süper Lig'de haftanın son maçı, 1 Mart Çarşamba günü Amasya Taşova YİBO ile Büyükşehir Belediye Ankaraspor arasında Taşova'da oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bayanlar Süper Lig

Osmangazi Belediyespor-Artsam Koleji: 27-28

Üsküdar Belediyespor-Samsun Gençlik: 35-25

Erkekler Süper Lig

Bozokspor-Beşiktaş Mogaz: 28-31

Merzifon Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 20-18

MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26

Antalyaspor-Göztepe: 22-28

Beykoz Belediyespor-Trabzonspor: 34-29

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