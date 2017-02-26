Hentbolda toplu sonuç

Hentbolda, Bayanlar Süper Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanırken, Erkekler Süper Lig'de ise 19. hafta, tek maç dışında sona erdi.
Erkekler Süper Lig'de haftanın son maçı, 1 Mart Çarşamba günü Amasya Taşova YİBO ile Büyükşehir Belediye Ankaraspor arasında Taşova'da oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bayanlar Süper Lig
Osmangazi Belediyespor-Artsam Koleji: 27-28
Üsküdar Belediyespor-Samsun Gençlik: 35-25
Erkekler Süper Lig
Bozokspor-Beşiktaş Mogaz: 28-31
Merzifon Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 20-18
MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26
Antalyaspor-Göztepe: 22-28
Beykoz Belediyespor-Trabzonspor: 34-29