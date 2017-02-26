Taraftar sahaya indi, maç tatil edildi
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TARAFTAR SAHAYA İNDİ, MAÇ TATİL EDİLDİ

Taraftar sahaya indi, maç tatil edildi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta Adıyaman 1954 - Araban Belediyespor karşılaşmasında olaylar çıktı.

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Adıyaman’da Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Adıyaman 1954 ile Araban Belediyespor arasında oynanan maç, ev sahibi taraftarların sahaya inmesi nedeniyle hakem Adem Korkmaz tarafından tatil edildi.

Adıyaman Atatürk Stadı’nda ligde 2. sırada bulunan Adıyaman 1954 Spor ile 1 puan gerisindeki Araban Belediyespor karşılaşması tamamlanamadı. Adıyaman 1954 Spor takımının binlerce taraftarının stadı doldurduğu maçta ev sahibi ekibin golü orta hakemin kararına rağmen yan hakem tarafından sayılmadı. Bu kararın ardından taraftar hakeme tepki gösterdi.

İlk yarısı 0-0 biten kaçın ikinci yarısında da hakemin kararlarına taraftar tepki gösterdi. Maçın son 5 dakikasına kadar 1-1 olan maç ev sahibi takımın kalecisi Sezai Yüksel’in orta sahaya gelmesinden dolayı yenilen gollerle 3-1 oldu.

Ev sahibi takımın taraftarı kendi kalecileri Sezai Yüksel’e kalesini bırakmasından dolayı tepki göstererek, sahaya indi. Rakip futbolcular ve hakemler kaçarak soyunma odasına girdi.

Adıyaman 1954 Sporlu taraftarlar kendi futbolcularına tepki gösterdi. Taraftar stadın plastik koltuklarını sökerek sahaya attı. Sahaya inen taraftarı polisler güçlükle sakinleştirdi.

Saha dışına da taşan olaylarda, Araban Belediyespor’un otobüsü taşlanarak, camları kırıldı. Polislere takviye olarak özel harekat polisleri geldi. Maçta 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Uzatma dakikalarının oynandığı maç tamamlanamadan tatil edildi.

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