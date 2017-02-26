FARAH'TAN DOPİNG İDDİALARINA YANIT

Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, doping kurallarını hiçbir zaman ihlal etmediğini ve temiz bir kariyere sahip olduğunu söyledi.

Muhammed Farah, ABD'li antrenör Alberto Salazar'ın, kendisinin de yer aldığı birçok atlete geçerli sağlık nedeni olmaksızın performans artırıcı ilaçlar verdiği yönünde Sunday Times gazetesinde yer alan iddialara tepki gösterdi.

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanan 33 yaşındaki Farah, yaptığı açıklamada, "Hiçbir madde, metot ve dozaj kuralını ihlal etmeyen, temiz bir atletim. Bazı medya kuruluşlarının, gerçeklere karşın beni dopingle ilişkilendirmesi üzücü" ifadelerini kullandı.

ABD ya da başka bir ülkenin antidoping kurumunun elinde ihlal yapıldığına dair bir belge varsa yayımlanması gerektiğini belirten Büyük Britanyalı atlet, "Basının olayı soruşturması yerine onlar harekete geçmeli. Bu konuyla ilgili açıklama yaptığım için büyük üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki antrenman tesislerinde sporcuların doping kullandığı yönündeki iddialar üzerine antrenör Salazar hakkında soruşturma açılmıştı.