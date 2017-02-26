Dev derbiye özel koreografi
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DEV DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Dev derbiye özel koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi yapması bekleniyor.

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Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbide TT Arena’yı doldurması bekleniyor. 

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü TT Arena’da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor.

19 bin ortalama ile oynuyor

Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena’yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor. 

Özel koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.  
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