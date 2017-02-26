"ÇOCUKLAR ASLANLAR GİBİ OYNADI"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor'u 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, "Bugün çocuklar aslanlar gibi oynadı. Bu noktadan sonra mükemmel oyun bekleyemezsiniz. Amaç burada savaştır, kavgadır ve sonucu alacak goldür. Biz de bugün bunu yaptık. Harika bir galibiyet aldık." dedi.

Aldıkları skonucun ligin gidişatını da etkileyeceğine işaret eden Özköylü, şöyle konuştu.

"Ligdeki durumuz nedeniyle bıçak sırtında maçlar oynuyoruz. Kaybettiğimiz zaman çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız, kazandığınız zaman çok umutlu olacağımız bir dönemdeyiz. Kendi sahamızda seyircinin desteğiyle beraber güçlü olan, iyi oynayan, ayakta kalan ve ne isteğini bilen bir takımız. Bunu da bugün büyük oranda yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii ki kolay değil. Kritik durumumuz oyunculara da belki hiç yapmayacakları hataları yaptırıyor. Bunlar normaldir. Çünkü hepsi o kadar çok kazanmak ve bu takımı yukarılarda görmek istiyorlar ki. Ben bu çok düzgün oyuncularla çalışmaktan mutluyum."

Taraftarlara seslenen Özköylü, "Maçın ilk yarısında taraftarların oyunculara tepki göstermesine kızdım. Oyuncularımın hiç biri o tepkileri hak etmiyor. Maç 90 dakika, bakın ne oldu? Taraftarların kızdığı Göksu Türkdoğan, ilk golün asistini yaptı. Bunu yapmak yerine 90 dakika maçın olduğunu unutmamamız lazım. Bu takımı hak ettiği yere getirecek bu oyuncular." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise ligdeki tüm maçların zor ve çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

Samsun'a kazanmak için geldiklerini ifade eden Çapa, "Zamanı iyi değerlendirip Samsunspor'un alacağı risklerden faydalanmak istiyorduk. İlk yarı bunu iyi başardık, rakibin pozisyonu yoktu. İlk yarı girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Son tercihleri iyi yapmadık. İkinci yarının hemen başında golün gelmesi oyun planlarımızı bozdu." değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri ikinci golde takımını eleştiren Çapa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kadar tecrübeye sahip olan bir takımın yememesi gereken bir goldü. Farkı azaltmak için pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Risk alınca da rakip üçüncü golü attı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bugün bizden daha fazla istediler. Bu ligde sadece kaliteniz yetmiyor. Aynı zamanda maçı kazanmayı istemeniz gerekiyor. Rakibimiz özellikle 1-0'dan sonra bizden daha gayretliydi. Kendilerini tebrik ediyorum."