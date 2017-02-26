"ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK"

İLİŞKİLİ HABER Sivasspor 1 - Gaziantep BŞB 0

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, TFF 1. Lig'de Büyükşehir Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mesut Bakkal, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öldük öldük dirildik. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü herkesin play-off şansı var. Herhalde bu mücadeleye bundan sonra hep hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kazanma mücadelesi ve coşkusu üst seviyedeydi. Oyun anlamında çok fazla bir üretkenliğimiz yoktu. Herhalde stresli haftalar başladı diye düşünüyorum. Daha iyisini yapıp da daha iyi pozisyon üretip yenmek benim de en büyük isteğim. Kazanmak güzel, kazandığımız için mutluyuz."

Bakkal, takımlarını desteklemeye gelen Sivassporlu taraftarlara da teşekkür etti.

Büyükşehir Gaziantepspor cephesi

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin ise kısa süre önce göreve geldiğini anımsatarak, bugün özellikle sahada olmak istediğini aktardı.

Uzun süreden beri istenilen performansı ortaya koyamayan takımının en az bir puan alması için zorlu bir deplasmana geldiğine işaret eden Çetin, "Gol noktalarında yeterince becerikli değildik. Oyunun geneline hakim olan, gol arayan ve kazanmak isteyen taraf bizdik. Bugünden 'şu hedefi koyuyoruz.' demek yanlış olur. Uzun süreli bir anlaşma yaptım. Bilinmesi gereken, önümüzdeki sezon itibarıyla hem kadro yapılanmasında hem ortaya konulacak hedefle TFF 1. Lig'in en iddialı takımı konumuna geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin, şampiyonluk yarışında olan Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutladığını da sözlerine ekledi.