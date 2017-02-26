Eskişehirspor'un galibiyet hasreti sürüyor
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ESKİŞEHİRSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Eskişehirspor'un galibiyet hasreti sürüyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan siyah-kırmızılı takım, 4 maçtır galibiyet alamıyor

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor, ligde yaptığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Ligin 18. haftasında sahasından Balıkesirspor'u 3-2 mağlup eden siyah-kırmızılı takım, bu galibiyetin ardından oynadığı 4 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı.

19. haftada Şanlıurfaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, sonraki hafta sahasında Manispor'a 5-1 mağlup oldu. 21. haftada dış sahadaki Elazığspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-kırmızılı ekip, 22. haftada da Ümraniyespor mücadelesinden aynı sonucu aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Puanını 37'ye çıkartan Eskişehirspor, zirve yarışında mücadelesini sürdürüyor.

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Cemal
26 Şubat 201723:03
Demekki teknik adam değil futbolcu oynayacak futbolcu.umraniye sanki kendi sahasında es es deplasmanda olurmu ya yazık yazık
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