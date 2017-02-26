ESKİŞEHİRSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor, ligde yaptığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Ligin 18. haftasında sahasından Balıkesirspor'u 3-2 mağlup eden siyah-kırmızılı takım, bu galibiyetin ardından oynadığı 4 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı.
19. haftada Şanlıurfaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, sonraki hafta sahasında Manispor'a 5-1 mağlup oldu. 21. haftada dış sahadaki Elazığspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-kırmızılı ekip, 22. haftada da Ümraniyespor mücadelesinden aynı sonucu aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Puanını 37'ye çıkartan Eskişehirspor, zirve yarışında mücadelesini sürdürüyor.