"FUTBOL ŞANSI DEDİĞİMİZ ŞEYLER GERÇEKLEŞMEDİ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta kaybettikleri iki puanın kendileri adına üzücü olduğunu söyledi.

Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Eskişeirspor taraftarının önüne ilk kez çıktığını kaydetti.

Maçı kazanma düşüncesiyle sahada bulunduklarını ifade eden Denizli, şöyle konuştu:

"Futbol şansı dediğimiz şeyler gerçekleşmedi. Genel olarak özellikle oyunun büyük bölümünde isteyen, arzulayan, gol atmaya çalışan takımdık. İki puan kaybettik. Taraftarımız bunu bilsin, buraya ne için davet edildiğimi biliyorum. Önümüzdeki haftalar bu tablo mutlaka değişecektir. Bu iki kayıp puanı telafi edeceğiz. Ligde oynadığımız her maç zor. Bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane dış saha maçımız var. Bugün hem futbolcularım hem de taraftarım adına üzüldüm. Bize ciddi avantaj sağlayacak pozisyonlar yakaladık. Kayıp puanlar bizim adımıza üzücü. Bu yola çıktık, bunun sonunu bulacağız."