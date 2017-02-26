Maçta şok olay! Dili boğazına kaçtı
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MAÇTA ŞOK OLAY! DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Maçta şok olay! Dili boğazına kaçtı

Amatör maçta dili boğazına kaçan kaleci hastanelik oldu.

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Yalova Süper Amatör Küme'deki maçta takım arkadaşıyla çarpışmasının ardından nefes almakta zorlanan Çınarcık Belediye Spor'un kalecisi hastaneye kaldırıldı.

Yalova Süper Amatör Küme'de Sultaniye Spor ile mücadale eden Çınarcık Belediye Spor'un kalecisi, dili boğazına kaçınca hastanelik oldu.

Ev sahibi Sultaniye Spor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın 56. dakikasında köşe vuruşundan gelen topa müdahale ettiği sırada kaleci Orhan Yıldız, takım arkadaşıyla çarpıştı.

Yıldız, başına aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Çarpmanın etkisiyle dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahale, sağlık görevlisi ve rakip takımın kalecisi Kerim Koçgündüz tarafından yapıldı.

112 Acil Servis ekibince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.    

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