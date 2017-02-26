SÖZERİ: "BU BİR PUAN ÇOK KIYMETLİ"

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor beraberliği ile ilgili "Çok önemli bir puan aldık" dedi.

Golsüz biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, Eskişehirspor taraftarının maçta güzel bir ambiyans oluşturduğunu belirtti. Sözeri, siyah-kırmızılı taraftarın Türkiye'de örnek gösterilecek bir grup olduğunu bildirdi.

Rakibe saygı duyarak oynadıklarını anlatan Sözeri, şunları söyledi:

"İlk yarıda biraz defansif oynadık. Eskişehirspor bizden baskılı oynadı. İlk yarıyı berabere bitirip, kontra ataklarla gol bulmak istedik. İkinci yarıda maça ortak olduk. Bir-iki net pozisyon değerlendiremedik. Rakibin üç topu direkten döndü. Biraz şanslıydık. İyi bir mücadele oldu, çok önemli bir puan aldık. Eskişehirspor iki puan kaybetti ancak Mustafa Denizli hoca takıma iyi bir hava katmış. Eskişehir'den bundan sonra puan olmak kolay olmayacak. Bu aldığımız bir puan çok kıymetli. Böyle bir atmosferden puan çıkartmak çok önemliydi."