İstanbulspor 2 - BB Erzurumspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında İstanbulspor ile BB Erzurumspor Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.
İstanbulspor: Umut Kaya, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Yazıcı, Orhan Aktaş (39' Muhsin Yıldırım), Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Halil Çolak (90' Engin Baytar), Onur Ergün, Şaban Yılmaz Genişyürek, Zafer Şensoy, Yunus Emre Yalçın (68' Kubilay Aktaş)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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BB Erzurumspor: Ramazan Üstündağ, Sinan Morgil, Fırat Arıkan, Doğan Can Otman, Murat Paluli, Erdem Koçal, Erhan Çelenk (87' Serdar Deniz), Mustafa Kayabaşı (84' Savaş Tağa), Halil İbrahim Tuna, Mert Nobre, Mehmet Albayrak (50' Eslem Öztürk)
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı, Emre Abar
Goller: DK 34: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 39: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 63: Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Oğuzhan Yazıcı (İstanbulspor), DK 31: Umut Kaya (İstanbulspor), DK 31: Doğan Can Otman (BB Erzurumspor), DK 31: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 33: Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), DK 45: Orhan Aktaş (İstanbulspor), DK 65: Mert Nobre (BB Erzurumspor)
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