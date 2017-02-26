KARŞIYAKA 2 - KIRKLARELİSPOR 1

Karşıyaka 2 - Kırklarelispor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Karşıyaka ile Kırklarelispor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tugay Kırcalı, Tayfun Pektürk (65' Ali Kemal Özkan), Mustafa Aşan, Ali Say, Okan Şahingöz (82' Mahmut Temür), Arif Cılak, Can Erdem (80' Hakan Kuş)
Teknik Direktör:
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Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Saffet Gurur Yazar, Mustafa Soytaş (46' Nazif Şener), Şahinali Terzi, Bahadır Öztürk, Enis Çeliksu, Özkan Toprak (76' Oğuzhan Erdoğan), Osman Torun, Soner Birinci, Sedat Debreli, Mert Sinan Pekesen (55' Barış Bakır)
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hakem: Eser Birinci, Çağlar Mehmet Uludağ, Muhammed Sait Emre Alagöz, Burak Pakkan
Goller: DK 24: Can Erdem (Karşıyaka), DK 78: Ali Say (Karşıyaka), DK 90: Şahinali Terzi (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: DK 24: Ozan Öztürk (Kırklarelispor), DK 26: Mustafa Soytaş (Kırklarelispor), DK 34: Saffet Gurur Yazar (Kırklarelispor), DK 52: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 69: Şahinali Terzi (Kırklarelispor), DK 76: Tugay Kırcalı (Karşıyaka), DK 87: Mahmut Temür (Karşıyaka)
Kırmızı Kart: DK 90: Mahmut Temür (Karşıyaka)
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