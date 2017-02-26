Düzcespor 2 - Bodrum Bel. 3
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DÜZCESPOR 2 - BODRUM BEL. 3

Düzcespor 2 - Bodrum Bel. 3

TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Düzcespor ile Bodrum Bel. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bodrum Bel. 3-2 kazandı.

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Düzcespor 2 - Bodrum Bel. 3

TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Düzcespor ile Bodrum Bel. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 3-2 kazandı.

Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Ömer Gökali (68' Teoman Safa Erkan), Rıdvan Sağlam (46' İsmail Türk), Berk Baran, Oğuzhan Yalçın, Mesut Uzun (46' Emre Pehlivan), Kerem Çağatay, Barış Kazer

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı (87' Emrah Kaya), Emrah Öztürk, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç (63' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Ali Koçak (63' Agah Oktay Yılmaz), Celal Dumanlı, Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Hakem: Ali Şansalan, Gökmen Canlıdinç, Necdet Çelik, Burak Olcar

Goller: DK 37: Kerem Çağatay (Bodrum Bel.), DK 53: Uğur Karakoç (Bodrum Bel.), DK 56: Emre Pehlivan (Düzcespor), DK 73: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 90: Muhammet Aran (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Salih Şenbaş (Düzcespor), DK 66: Tayfun Yanar (Düzcespor), DK 85: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.)

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