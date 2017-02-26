Düzcespor 2 - Bodrum Bel. 3
TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Düzcespor ile Bodrum Bel. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 3-2 kazandı.
Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Ömer Gökali (68' Teoman Safa Erkan), Rıdvan Sağlam (46' İsmail Türk), Berk Baran, Oğuzhan Yalçın, Mesut Uzun (46' Emre Pehlivan), Kerem Çağatay, Barış Kazer
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı (87' Emrah Kaya), Emrah Öztürk, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç (63' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Ali Koçak (63' Agah Oktay Yılmaz), Celal Dumanlı, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Gökmen Canlıdinç, Necdet Çelik, Burak Olcar
Goller: DK 37: Kerem Çağatay (Bodrum Bel.), DK 53: Uğur Karakoç (Bodrum Bel.), DK 56: Emre Pehlivan (Düzcespor), DK 73: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 90: Muhammet Aran (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 20: Salih Şenbaş (Düzcespor), DK 66: Tayfun Yanar (Düzcespor), DK 85: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.)
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