Kocaeli Birlik Spor 0 - Ofspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOCAELİ BİRLİK SPOR 0 - OFSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 0 - Ofspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Ofspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

385 Okunma

Kocaeli Birlik Spor 0 - Ofspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Ofspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Ahmet Önal, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Erdi Öner (89' Alp Ergin), Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Onur Garip (18' Aydın Çetin), Gökhan Meral, Uğur Işıkal (70' Ali Kemal Yükseker), Mehmet Gürkan Öztürk, Umut Kaya

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Adem Sağlam, İsmail Can Üzüm, Selim Şahin, Muhammet Fettahoğlu, Canberk Özçakır (63' Nevzat Bilen), Emre Aydın (63' Mustafa Emin Birinci), Sergen İlhan, Oğuz Yıldırım, Hamza Küçükköylü (80' Niyazi Çolak), Talha Aydemir

Teknik Direktör: Taner Yılmaz

Hakem: Hasan Ertuğan, Serdar Soydan, Şaban Karaderili, Hulusi Akırşan

Gol: DK 90: Talha Aydemir (Ofspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Erdi Öner (Kocaeli Birlik Spor), DK 36: Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), DK 58: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 66: Mustafa Emin Birinci (Ofspor), DK 85: Oğuz Yıldırım (Ofspor), DK 85: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Talha Aydemir (Ofspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor)

﻿

Kocaeli Birlik Spor - Ofspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 2. Lig hakemleri açıklandı
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Bucaspor 2 - Kocaeli Birlik Spor 2
BB Erzurumspor 2 - Ofspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿