KOCAELİ BİRLİK SPOR 0 - OFSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 0 - Ofspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Ofspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Ahmet Önal, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Erdi Öner (89' Alp Ergin), Kürşat Aydın, Turgay Gölbaşı, Onur Garip (18' Aydın Çetin), Gökhan Meral, Uğur Işıkal (70' Ali Kemal Yükseker), Mehmet Gürkan Öztürk, Umut Kaya
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Adem Sağlam, İsmail Can Üzüm, Selim Şahin, Muhammet Fettahoğlu, Canberk Özçakır (63' Nevzat Bilen), Emre Aydın (63' Mustafa Emin Birinci), Sergen İlhan, Oğuz Yıldırım, Hamza Küçükköylü (80' Niyazi Çolak), Talha Aydemir
Teknik Direktör: Taner Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Serdar Soydan, Şaban Karaderili, Hulusi Akırşan
Gol: DK 90: Talha Aydemir (Ofspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Erdi Öner (Kocaeli Birlik Spor), DK 36: Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), DK 58: Umut Kaya (Kocaeli Birlik Spor), DK 66: Mustafa Emin Birinci (Ofspor), DK 85: Oğuz Yıldırım (Ofspor), DK 85: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Talha Aydemir (Ofspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor)
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