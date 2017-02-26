KOZAN BEL.SK 1 - CİZRESPOR 0

Kozan Bel.SK 1 - Cizrespor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Kozan Bel.SK ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 1-0 kazandı.
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ, Altan Aksoy, Abdulsamet Can, Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (87' Mehmet Ali Can), Özgür Akıncı (69' Tayfun Karadağ)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Kadir Demir, Aykut Eren, Emrah Günaydın, Volkan Zemen (72' Doğukan Genç), Ali Karaağaç, Emin Ençkü (31' Vedat Aydın), Onur Berber, Emrah Şenol (59' İsmail Baydil)
Teknik Direktör: Fethi Çokkeser
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Hakem: Yakup Bakır, Emir Kılıçarslan, Ahmet Ulu, Nihat Hartlı
Gol: DK 90: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK)
Sarı Kartlar: DK 34: Özcan Dağ (Kozan Bel.SK), DK 39: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK), DK 56: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 57: Emrah Günaydın (Cizrespor), DK 67: Aykut Eren (Cizrespor), DK 82: Altan Aksoy (Kozan Bel.SK), DK 90: Kadir Demir (Cizrespor), DK 90: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK)
Kırmızı Kartlar: DK 34: Yunus Emre Albayrak (Kozan Bel.SK), DK 80: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 90: Mehmet Ali Can (Kozan Bel.SK), DK 90: Onur Nazmi Terzioğlu (Cizrespor)
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