Kozan Bel.SK 1 - Cizrespor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOZAN BEL.SK 1 - CİZRESPOR 0

Kozan Bel.SK 1 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Kozan Bel.SK ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 1-0 kazandı.

173 Okunma

Kozan Bel.SK 1 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Kozan Bel.SK ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 1-0 kazandı.

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ, Altan Aksoy, Abdulsamet Can, Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (87' Mehmet Ali Can), Özgür Akıncı (69' Tayfun Karadağ)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Kadir Demir, Aykut Eren, Emrah Günaydın, Volkan Zemen (72' Doğukan Genç), Ali Karaağaç, Emin Ençkü (31' Vedat Aydın), Onur Berber, Emrah Şenol (59' İsmail Baydil)

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Hakem: Yakup Bakır, Emir Kılıçarslan, Ahmet Ulu, Nihat Hartlı

Gol: DK 90: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK)

Sarı Kartlar: DK 34: Özcan Dağ (Kozan Bel.SK), DK 39: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK), DK 56: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 57: Emrah Günaydın (Cizrespor), DK 67: Aykut Eren (Cizrespor), DK 82: Altan Aksoy (Kozan Bel.SK), DK 90: Kadir Demir (Cizrespor), DK 90: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK)

Kırmızı Kartlar: DK 34: Yunus Emre Albayrak (Kozan Bel.SK), DK 80: Süleyman Altuntaş (Cizrespor), DK 90: Mehmet Ali Can (Kozan Bel.SK), DK 90: Onur Nazmi Terzioğlu (Cizrespor)

﻿

Kozan Bel.SK - Cizrespor maç kadroları belli oldu...
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Ankara Demirspor 3 - Kozan Bel.SK 1
Cizrespor 1 - Kızılcabölükspor 0
Ankara Demirspor - Kozan Bel.SK maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿