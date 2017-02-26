Eyüpspor 1 - Bugsaş Spor 1
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EYÜPSPOR 1 - BUGSAŞ SPOR 1

Eyüpspor 1 - Bugsaş Spor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Eyüpspor ile Bugsaş Spor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eyüpspor 1 - Bugsaş Spor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Eyüpspor ile Bugsaş Spor Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eyüpspor: Ethem Bayburt, Hasan Güleryüz (83' Gökhan Kılınç), Muharrem Doğan (52' Uğur Erk), Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Erkan Yetişmiş (57' Bilal Gülden), Mehmet Tosun, Atakan Arslan, Cem Ekinci, Alper Karaman, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Raşit Sevindir (78' Yaşar Yurduseven), Selman Sevinç (66' Mustafa Çeçenoğlu), Mikail Koçak, Ömer Akman, Arif Çoban (83' Erbay Eker), Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Hasan Avcı, Özgün Karakoçlu, Tamer Okuldaş, Serkan Gülçer

Goller: DK 44: Murat Cömert (Bugsaş Spor), DK 63: Atakan Arslan (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Şahin Fıstıkcı (Bugsaş Spor), DK 42: Muharrem Doğan (Eyüpspor), DK 43: Naci Bayraktaroğlu (Eyüpspor), DK 45: Raşit Sevindir (Bugsaş Spor), DK 70: Ömer Akman (Bugsaş Spor), DK 88: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor), DK 90: Mehmet Tosun (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Erbay Eker (Bugsaş Spor)

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