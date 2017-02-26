A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0
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A. SELÇUKSPOR 1 - Z. KÖMÜRSPOR 0

A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında A. Selçukspor ile Z. Kömürspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

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A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında A. Selçukspor ile Z. Kömürspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

A. Selçukspor: Emre Selen, Serkan Kurtuluş, Berat Çetinkaya, Ahmet Önay, Muhammet Yürükuslu (89' Arif Demir), Gökhan Öztürk (84' Volkan Koçaloğlu), Ali Kuleli (67' Burak Saban), Ali Dere, Oğuz Gürbulak, Maksut Taşkıran, Abdulkadir Kuzey

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Ali Temur, Erdinç Pekgöz (66' Serkan Küçük), Sefa Aksoy, Anıl Akkoyun (81' Furkan Aydın), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, İlyas Sarı (60' Sinan Uzun), Okan Eken

Teknik Direktör: Şenol Demir

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran, Murat Tuğberk Curbay

Gol: DK 68: Abdulkadir Kuzey (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 63: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor), DK 82: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 85: Furkan Aydın (Z. Kömürspor)

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