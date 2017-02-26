A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında A. Selçukspor ile Z. Kömürspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.
A. Selçukspor: Emre Selen, Serkan Kurtuluş, Berat Çetinkaya, Ahmet Önay, Muhammet Yürükuslu (89' Arif Demir), Gökhan Öztürk (84' Volkan Koçaloğlu), Ali Kuleli (67' Burak Saban), Ali Dere, Oğuz Gürbulak, Maksut Taşkıran, Abdulkadir Kuzey
Teknik Direktör: Cenk Özcan
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Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Ali Temur, Erdinç Pekgöz (66' Serkan Küçük), Sefa Aksoy, Anıl Akkoyun (81' Furkan Aydın), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, İlyas Sarı (60' Sinan Uzun), Okan Eken
Teknik Direktör: Şenol Demir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran, Murat Tuğberk Curbay
Gol: DK 68: Abdulkadir Kuzey (A. Selçukspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor), DK 82: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 85: Furkan Aydın (Z. Kömürspor)
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