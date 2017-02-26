Kartalspor 1 - Kütahyaspor 2
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Kartalspor ile Kütahyaspor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kütahyaspor 2-1 kazandı.
Kartalspor: Osman Şimşek (29' Armağan Önür), Ozan Solak, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Tulga Balcı, Recep Yaşar, Dündar Denizhan, Zafer Çuvalcı (46' Furkan Çarkçı), Mustafa Şeker, Muhammet Ocak (51' Görkem Güven), Tahsin Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
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Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Gökhan Kaya, Muammer Erdoğdu, Osman Bozdağ (85' Enes Günay), İhsan Uğur Göktaş, Serkan Esen, Ahmet Üner, Abdülkerim Kılıç (70' Emre Gürbüz), Ömer Faruk Boz, Oğuzhan Demirer, Çağlar Yıldızer (17' Aykut Çakay)
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Sancak, Kemal Şafak, Özgür Akıncı, Murat Demir
Goller: DK 9: Recep Burak Yılmaz (Kartalspor), DK 40: İhsan Uğur Göktaş (Kütahyaspor), DK 47: Ömer Faruk Boz (Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: DK 61: Aykut Çakay (Kütahyaspor), DK 71: Tulga Balcı (Kartalspor), DK 77: İhsan Uğur Göktaş (Kütahyaspor), DK 90: Ömer Faruk Boz (Kütahyaspor)
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