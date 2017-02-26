Ankaragücü'nü "Ozan" güldürdü
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ANKARAGÜCÜ'NÜ "OZAN" GÜLDÜRDÜ

Ankaragücü'nü "Ozan" güldürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Niğde Belediyespor ile MKE Ankaragücü Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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Niğde Belediyespor 0 - MKE Ankaragücü 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Niğde Belediyespor ile MKE Ankaragücü Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar (78' Aykut Yenen), Serdar Birer, Alaattin Tosun (65' Andaç Güleryüz), Semih Kahraman, Gökhan Özer, Uğur Ayhan, Emin Yalın (61' Ufuk Bayraktar), İbrahim Alan

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Orhan Gülle (65' Harun Aydın), Ferhat Çulcuoğlu, Ömer Bozan (89' Alihan Kubalas), Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk, Muharrem Ozan Cengiz (53' Enes Kubat)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Sezgin Çınar, Hamit Basık

Gol: DK 31: Muharrem Ozan Cengiz (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 45: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü), DK 45: Alaattin Tosun (Niğde Belediyespor), DK 57: Mustafa Özgen (Niğde Belediyespor), DK 62: Uğur Ayhan (Niğde Belediyespor), DK 84: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 90: Serdar Birer (Niğde Belediyespor)
 

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