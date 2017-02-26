Muğlaspor 2 - 12 Bingölspor 0
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MUĞLASPOR 2 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Muğlaspor 2 - 12 Bingölspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Muğlaspor ile 12 Bingölspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

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Muğlaspor 2 - 12 Bingölspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Muğlaspor ile 12 Bingölspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

Muğlaspor: Hasan Kaya, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Akın Alkan, Berkay Günay (80' Oğuzhan Öztürk), Tuncay Öndel, Mertcan Demirer, Ender Acar (88' Erol Aydın), Samet Yalçın, Emirhan Atilla

Teknik Direktör: Cevat İrez

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Anıl Çetin (61' Rıdvan Sönmez), Özkan Yılmaz (74' Burak Kavlak), Şahin Çakır, Gökhan Korkmaz (85' Murat Aydın), Hüseyin Çiray, Muhammed Burak Çelik, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör:

Hakem: Seser Tuna, Gündoğdu Yiğit, Erhan Yalta, Şefik Öner

Goller: DK 29: Emirhan Atilla (Muğlaspor), DK 74: Berkay Günay (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Şahin Çakır (12 Bingölspor), DK 57: Gökhan Korkmaz (12 Bingölspor), DK 72: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor)

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