TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1 - ERBAASPOR 1

Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Erbaaspor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Taha Evke, İbrahim Sürgülü, Selahattin Özcan, Uğur Aygören (73' Serdar Vefa Yeşil), Levent Kale (62' Veysi Durmaz), Sefer Sever, Onur Bilgen, Buğra Şahiner (63' Uğur Kütük), Şervan Örenç, Ömer Faruk Ermeç
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Berk Kal, Samet Acar, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Serkan Doğan (73' Doğan Can Davas), Sinan Akaydin, Rıdvan Gökçe, Kudret Kanoğlu (65' Emre Bayram), Furkan Karabatak, Özcan Polat (87' Hüseyin Emre Durmuş)
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Murat Oğuz, M.murat Emre, Mehmet Gökhan Ceylan, Yakup Özhan
Goller: DK 55: İbrahim Sürgülü (Erbaaspor), DK 90: Sefer Sever (Türk Metal Kırıkkalespor)
Sarı Kartlar: DK 15: Özcan Polat (Erbaaspor), DK 20: Sinan Akaydin (Erbaaspor), DK 45: Furkan Karabatak (Erbaaspor), DK 87: Selahattin Özcan (Türk Metal Kırıkkalespor)
Kırmızı Kart: DK 90: Özcan Polat (Erbaaspor)
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