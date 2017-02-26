KOCAELİSPOR 1 - KARACABEY BİRLİK 1

Kocaelispor 1 - Karacabey Birlik 1
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Kocaelispor ile Karacabey Birlik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Burak Süleyman (86' Şenol Yıldırım), Kadir Gezer, Hamza Mutlu, Sefa Narin, Mert Yavuz (73' Burak Özbakır), Ali Keten, Sinan Pektemek, Oğuzhan Türkmen (90' İshak Kurt)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Osman Alptekin, Erhan Gözetlik, Alim Harlak, Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç (59' Hüseyin Korkmaz), Ali Serin, Yusuf Efil, Deniz Keskin (46' Süleyman Baykuş), Muhammed Rıdvan Özdemir (86' İbrahim Ak), Samet Taş
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
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Hakem: Burak Özcan, Nurettin Dinçer Demir, Cengizhan Öztürk, Emrah Berat Birsen
Goller: DK 45: Muhammed Rıdvan Özdemir (Karacabey Birlik ), DK 50: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 15: Erhan Gözetlik (Karacabey Birlik ), DK 30: Muhammed Rıdvan Özdemir (Karacabey Birlik ), DK 49: İhsan Turgut Kırveli (Karacabey Birlik ), DK 68: Osman Alptekin (Karacabey Birlik ), DK 86: Murat Soner Başak (Kocaelispor)
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