ETİMESGUT, MENEMEN'E BOYUN EĞDİ

Etimesgut Bld. 0 - Menemen Bel. 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Etimesgut Bld. ile Menemen Bel. Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 1-0 kazandı.
Etimesgut Bld.: Onur Bulut, Emrah Kiraz, Nuh Aşkın, Alaettin Batuhan Tur, Gökhan Lale, Ziya Şakar (89' Emrah Bozkurt), Halil İbrahim Can, Furkan Öztürk (60' Muhammed Emin Balcılar), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı, Barış Sinan Üstün (81' Mert Özyıldırım)
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
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Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu (80' Alberk Koç), Murat Erdemir, Yasin Güreler, Veli Çetin, Mehmet Dingil, Ertuğrul Arslan, Mustafa Şen, Abdullah Topkara, Haluk Türkeri (90' Samet Günhan), Mert Hakan Yandaş
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Oktay Taş, Mehmet Şahan Yılmaz, Candaş Elbil, Semih Kurt
Gol: DK 85: Abdullah Topkara (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 16: Ertuğrul Arslan (Menemen Bel.), DK 42: Barış Sinan Üstün (Etimesgut Bld.), DK 44: Hikmet Balioğlu (Menemen Bel.), DK 70: Haluk Türkeri (Menemen Bel.), DK 73: Halil İbrahim Can (Etimesgut Bld.)
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