NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Nazilli Belediyespor 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Nazilli Belediyespor ile Büyükçekmece Tepecikspor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 2-0 kazandı.
Nazilli Belediyespor: Ersin Aydın, Sabri Turgut, Yüksel Kayaalp, Hüseyin Bülbül, Zafer Özden, Hakan Duran, Fatih Üge, Ali Akburç (57' Gökhan Dinçer), Berkay Öztuvan, Furkan Yaman (76' Abdulkadir Kaplan), Semih Ergül (68' Mert Çakar)
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
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Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Caner Bulut, Hasan Erbey, Gökhan Çakır (46' Ertan Koç), Rıdvan Çelik (64' Halil Çelik), Burak Sarı (84' Soner Ergençay), Recep Metin, Ömer Yalçın, Semih Mustafa Usta
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut, Tarık Güldal
Goller: DK 30: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 90: Abdulkadir Kaplan (Nazilli Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 49: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 62: Semih Ergül (Nazilli Belediyespor), DK 66: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 78: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 90: Zafer Özden (Nazilli Belediyespor)
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