Sakaryaspor 4 - Elaziz Belediyespor 0
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SAKARYASPOR 4 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 0

Sakaryaspor 4 - Elaziz Belediyespor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Sakaryaspor ile Elaziz Belediyespor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 4-0 kazandı.

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Sakaryaspor 4 - Elaziz Belediyespor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Sakaryaspor ile Elaziz Belediyespor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 4-0 kazandı.

Sakaryaspor: Bora Sevim, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Talha Mayhoş (81' Murat Hacıoğlu), Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen (77' Ferhat Yazgan), Serdar Ümit Deniz, Fatih Özçelik, Canberk Özdemir, Coşkun Yılmaz (77' Mümin Aysever), Hüseyin Altuğ Taş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Serhat Maden, Emrah Yollu, Onur Anıl (65' Ekrem Aydemir), Tufan Deniz Gelen (81' Mustafa Bedirhan Çelik), Ekrem Sütçü, Metehan Andaç Özlü, Muhammet Karpuz, Hakan Esa (69' Berkan Ercan), Okan Sarı

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Hakem: Gökmen Karataş, Tolga Dede, İsmail Taygun Tasalı, Alper Güner

Goller: DK 7: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 60: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 76: Fatih Özçelik (Sakaryaspor), DK 90: Mümin Aysever (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Onur Anıl (Elaziz Belediyespor), DK 86: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı Kart: DK 45: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor)

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Sakaryaspor 4 - Elaziz Belediyespor 0
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