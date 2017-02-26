SAKARYASPOR 4 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 0

Sakaryaspor 4 - Elaziz Belediyespor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 24. haftasında Sakaryaspor ile Elaziz Belediyespor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 4-0 kazandı.
Sakaryaspor: Bora Sevim, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Talha Mayhoş (81' Murat Hacıoğlu), Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen (77' Ferhat Yazgan), Serdar Ümit Deniz, Fatih Özçelik, Canberk Özdemir, Coşkun Yılmaz (77' Mümin Aysever), Hüseyin Altuğ Taş
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Serhat Maden, Emrah Yollu, Onur Anıl (65' Ekrem Aydemir), Tufan Deniz Gelen (81' Mustafa Bedirhan Çelik), Ekrem Sütçü, Metehan Andaç Özlü, Muhammet Karpuz, Hakan Esa (69' Berkan Ercan), Okan Sarı
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökmen Karataş, Tolga Dede, İsmail Taygun Tasalı, Alper Güner
Goller: DK 7: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 60: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 76: Fatih Özçelik (Sakaryaspor), DK 90: Mümin Aysever (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Onur Anıl (Elaziz Belediyespor), DK 86: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 45: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor)
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