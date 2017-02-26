SANCAKTEPE BEL. 1 - ANKARA DEMİRSPOR 1

Sancaktepe Bel. 1 - Ankara Demirspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Sancaktepe Bel. ile Ankara Demirspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Umut Kıral (68' Anıl Gir), Umut Koçin, Süleyman Olgun, Caner Solmaz, Selim Kayacı (78' Ersin Aslantoğ), İrfan Akgün (84' Nuri Kaya), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin, Güney Tutcuoğlu (90' Okan Ünal), Burak Sürmeli, Fatih Baydemir, İbrahim Bingöl, Furkan Işıkdemir, Hasan Kaya (67' Tevfik Işık), Muhammed Enes Yılmaz (82' Burak Aydın)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Metehan Alpat, Berkan Püsküller, Yasin Kılıç, Hacı Doğaç
Goller: DK 5: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 8: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 53: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 68: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 71: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 77: Burak Sürmeli (Ankara Demirspor)
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