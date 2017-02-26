Çorum Bel. 2 - Van BŞB 1
TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Çorum Bel. ile Van BŞB Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-1 kazandı.
Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ahmet Köseoğlu, Hüseyin Erol, Tahir Kurtuluş (83' Sebahattin Usta), Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Ali Kemal Başaran, Salim Uzun (88' Yakup Kayış), Yeldar Yamaç (72' İmam Almas), Mertcan Aktaş, Yakup Alkan
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Van BŞB: Okan Karabulut, Serkan Silan, Gürol Karataş, Salih Tunar, Tamer Kır, Burak Karaduman (59' Abdullah Temircan), Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Akın Açık (78' Gökhan Öztürk), Orhan Pala (69' Berkay Yüksel), Emre Aktaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Köseoğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç, Bora Konuksever
Goller: DK 12: Akın Açık (Van BŞB), DK 37: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.), DK 52: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 45: Emre Aktaş (Van BŞB), DK 69: Gürol Karataş (Van BŞB)
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