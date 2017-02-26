Sarıyer 3 - Tuzlaspor 2
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SARIYER 3 - TUZLASPOR 2

Sarıyer 3 - Tuzlaspor 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sarıyer ile Tuzlaspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sarıyer 3-2 kazandı.

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Sarıyer 3 - Tuzlaspor 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında Sarıyer ile Tuzlaspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sarıyer 3-2 kazandı.

Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Fırat Sezer (66' Hüsnü Başkurt), Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Mert Kula, Hakan Soylu, Ensar Baykan (60' Seçkin Getbay), Oğuz Mataracı, Erkut Tekinsoy, Yaser Yıldız, Emrah Uzun (53' Bertul Kocabaş)

Teknik Direktör:

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Volkan Geyik, Kadir Kaan Özdemir, Arif Şahin, Doğan Ateş, Tuncay Fındıkçı (53' Birkan Öksüz), Barış Sarıkaya (46' Sadık Baş), Kıvanç Salihoğlu, Ozan Papaker

Teknik Direktör: Ümit Davala

Hakem: Yiğit Peşin, Aydın Karsavuran, Mert Türk, R.alkım Aksoy

Goller: DK 5: Fatih Kara (Sarıyer), DK 8: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer), DK 14: Yaser Yıldız (Sarıyer), DK 63: Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor), DK 85: Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 4: Tuncay Fındıkçı (Tuzlaspor), DK 45: Arif Şahin (Tuzlaspor), DK 59: Birkan Öksüz (Tuzlaspor), DK 62: Seçkin Getbay (Sarıyer)

Kırmızı Kart: DK 86: Birkan Öksüz (Tuzlaspor)

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