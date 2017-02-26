Pendikspor 2 - Fatih Karagümrük 0
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PENDİKSPOR 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 0

Pendikspor 2 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Pendikspor ile Fatih Karagümrük Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.

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Pendikspor 2 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Pendikspor ile Fatih Karagümrük Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Yasin Görkem Arslan (78' Hayrullah Akyel), Hakan Akbaş, Ramiz Ok, Anıl Şahin, Süheyl Çetin, Zeki Korkmaz, Mustafa Öztürk, Azad Filiz, (46' Okan Deniz), Tayfur Emre Yılmaz (88' Sinan Kurumuş)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Eren Taşkın (62' Burak Göksel), Yavuzhan Keleşoğlu, Taner Yıldız (76' Ercüment Eray Ataklı), Ömercan Öndaş, Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen, Mert Somay (77' Erkut Şentürk), Feyyaz Aydil

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Sarperbarış Saka, Soner Maraş, Oktay Önge, Yakup Yılmaz

Goller: DK 66: Azad Filiz (Pendikspor), DK 69: Yasin Görkem Arslan (Pendikspor)

Sarı Kartlar: DK 61: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 71: Tayfur Emre Yılmaz (Pendikspor)

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