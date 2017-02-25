Trifunovic: "Akıllıca davranmadık"
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TRİFUNOVİC: "AKILLICA DAVRANMADIK"

Trifunovic: "Akıllıca davranmadık"

Yeşilgiresun Belediyespor’un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Üçüncü ve son çeyreğin başında kazanma şanslarını yakaladık. Çok akıllıca davranmadık açıkçası." dedi.

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Trifunovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş Sompo Japan’ı tebrik etti ve rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Trifunovic, şunları kaydetti:

"Çok iyi takımlar ve bizden daha fazla rotasyona, çok iyi bir antrenöre sahipler. 40 dakika boyunca antrenörlerinin istediklerini uygulayabiliyorlar. Maça yeterince konsantre olamadık. Karşılaşmaya istediğimiz gibi de başlayamadık. İlk çeyrekten itibaren ofansif ribauntlarda farkı yakaladılar. Üçüncü ve son çeyreğin başında kazanma şanslarını yakaladık. Çok akıllıca davranmadık açıkçası. Bir de bizim yabancılardan hem ofansif hem de defansif anlamda daha fazla katkı almamız lazım."

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