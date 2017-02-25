Ufuk Sarıca: "Kazandığımız için mutluyuz"
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UFUK SARICA: "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Ufuk Sarıca: "Kazandığımız için mutluyuz"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

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Güzel bir maçı geride bıraktıklarını kaydeden Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Yeşilgiresun Belediyespor basketbola renk katıyor. Zaman zaman çekişmeli bir maç oldu. İkinci yarıda rakibimizin direncini kırabildik. Özellikle ribauntlarda çok iyiydik. Kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandan galip dönüyoruz. 15. galibiyetimizi aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ama gündemimiz artık hafta içi oynayacağımız FIBA Şampiyonlar Ligi. Tamamen bu maça odaklandık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."

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