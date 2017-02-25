Galatasaray'da derbi maçın hazırlıkları sürüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da derbi maçın hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

442 Okunma

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için kampa girecek.

 

ETİKETLER #Galatasaray
Garry Rodrigues: "Favori Beşiktaş"
Filede derbi heyecanı
Zoran Simovic'ten Muslera'ya övgü
Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu
Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak
Şikede kumpas davasında ara karar verildi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿