GALATASARAY'DA DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yayınlanma Tarihi:25 Şubat 2017 | 23:20 442 Okunma

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.



Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için kampa girecek.



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