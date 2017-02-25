Eskişehirsporlu taraftarlardan meşaleli destek
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ESKİŞEHİRSPORLU TARAFTARLARDAN MEŞALELİ DESTEK

Eskişehirsporlu taraftarlardan meşaleli destek

Eskişehirsporlu taraftarlar, Bando EsEs eşliğinde tesislere gelerek meşaleler yakıp Ümraniyespor maçı öncesi takımlarına destek verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli taraftarlara teşekkür etti.

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Eskişehirsporlu taraftarlar, Bando EsEs eşliğinde tesislere gelerek meşaleler yakıp Ümraniyespor maçı öncesi takımlarına destek verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli taraftarlara teşekkür etti.

Akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri önünde toplanan yaklaşık bin kadar Eskişehirspor taraftarı Bando EsEs eşliğinde tesislerin içerisine girdi. Takımları lehinde tezahüratta bulunan taraftarları tesislerin balkonundan teknik direktör Mustafa Denizli ile futbolcular selamladı. Taraftarlar da meşaleler yakarak Denizli ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri futbolculardan Ümraniyespor maçında galibiyet beklediklerini söyledi. Teknik direktör Mustafa Denizli de bir süre sonra aşağıya inip taraftarların yanına geldi. Denizli, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür edip yarınki maçta da takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi. Eskişehirsporlu taraftarlar daha sonra topluca tesislerden ayrıldı.

 

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