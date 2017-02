ERSUN YANAL: "GÜZEL BİR MAÇ AMA..."

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İLİŞKİLİ HABER Atiker Konyaspor 1 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Ersun Yanal mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Yanal'ın açıklamaları;



“Atiker Konyaspor ile oynadığımız maçın sonunda puanları paylaştık. Ligin ikinci yarısında kayıpsız ilerliyorduk ve bu müsabakada da bu durumumuzu devam ettirmek amacındaydık. Oyuncularımızın kazanmaya olan ritmi ve bunu sahada 90 dakika boyunca ortaya koyma arzusu bizim için çok önemliydi. Konyaspor maçı bu anlamı taşıyordu."



"Sakatlarımız, cezalılarımız, oynatıp oynatmamayı planladığımız, sakatlıktan dönen oyuncularımızı da düşünecek olursak bir ritim yakalamaya çalışan takımız. Önümüzdeki sezon öncesi eksiklerimizi iyi anlayıp, zirvenin takımı olacak Trabzonspor için oldukça yoğun mesai harcıyoruz."



"Bugün seyircisiz, yavan bir maç oynadık. Çünkü maç seyircisiz olduğunda oyunun güzel tarafları ortaya çıkmıyor. Maçta her iki takımın da pozisyonları ve gol atma arzusu vardı. Güzel bir maç ama futbolun bu güzel mabedinde seyircinin olmaması bu işi biraz yavanlaştırıyor. Umarım bir daha olmaz. Her takım için geçerli. Böyle güzel maçları karnaval ortamında oynarız.”