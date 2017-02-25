Levent Şahin: "Risk almamız gerekiyordu"
﻿
Site İçi Arama
﻿

LEVENT ŞAHİN: "RİSK ALMAMIZ GEREKİYORDU"

Levent Şahin: "Risk almamız gerekiyordu"

Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: "Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü" dedi.

405 Okunma

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü diye konuştu.

'Risk almamız gerekiyordu'

Konuşmasına Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ederek başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise şunları söyledi Oyunun kırılma anlarında oyunu lehimize çeviremedik. Özellikle yediğimiz 2 duran toptan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu takım olarak vermeliydik. 2-0'dan sonra oyunun belli bölümünde risk almamız gerekiyordu ve bunu da aldık. Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü. Sonrasında daha fazla risk aldık. Son dakikada yediğimiz golle de 4-1 mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz.

ETİKETLER #Adanaspor
Aytemiz Alanyaspor 4 - Adanaspor 1
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
Şikede kumpas davasında ara karar verildi!
"Erdoğan'ın statta yuhalanmasının raporu..."
Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
"Şikede Kumpas" davası devam ediyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿