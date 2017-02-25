LEVENT ŞAHİN: "RİSK ALMAMIZ GEREKİYORDU"

Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: "Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü" dedi.

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Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü diye konuştu.



'Risk almamız gerekiyordu'



Konuşmasına Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ederek başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise şunları söyledi Oyunun kırılma anlarında oyunu lehimize çeviremedik. Özellikle yediğimiz 2 duran toptan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu takım olarak vermeliydik. 2-0'dan sonra oyunun belli bölümünde risk almamız gerekiyordu ve bunu da aldık. Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü. Sonrasında daha fazla risk aldık. Son dakikada yediğimiz golle de 4-1 mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz.