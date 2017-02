SUSİC: "4 ATTIK DAHA DA ATARDIK"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: "Bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, "bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Adanaspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu.



Farklı galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan ve daha çok gol atabileceklerini belirten Susic, Bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik ama en önemlisi galibiyet aldık. Her şeye rağmen halen ligde kalmadık diye düşünüyorum. Daha çok çalışmamız, daha çok savaşmamız lazım. İlerideki maçları düzgün oynayıp puan veya puanlar kazanmamız lazım dedi.



Büyük rekabet var



Yabancı oyuncu kısıtlamasına değinen Safet Susic, Kampta 12 yabancımız vardı. Bildiğiniz gibi kural gereği 11 yabancı alabiliriz. Maçtan önce 'kimi alayım' diye çok düşünüyorum. Sackey ve Landel aynı pozisyonda oynuyor. Sadece sebep bu, başka sebebi yok. Bizim takımımızda çok kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil ilk 18'de de büyük rekabet var diye konuştu.



'Böyle gollerin olmaması lazım'



Göreve başladığında futbolcularında özgüven eksikliği sezdiğini anlatan Susic, şöyle dedi Oyuncularımda biraz özgüven eksikliği vardı ve geldiğimde onlara bazı şeyleri anlatmaya, özgüvenini kazandırmaya çalıştım. Şu an halen defansta sorunlarımız var. Tam onları iyileştiremedik. Defansımızdaki oyuncular kaliteli ama zaman zaman hata yapabiliyor. Bu maçta yediğimiz golde uzun topa karşı takımın futbolcusu tek başına kaldı ve basit bir penaltı oldu, basit bir gol yedik. Böyle gollerin olmaması lazım. Ligde kalmamız için kaç puan gerekiyor bilmiyorum ama umarım ki o puanları alırız