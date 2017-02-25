Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak ettik"
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RIZA ÇALIMBAY: "MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak ettik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Her türlü hatayı yaptık. İstediğimiz oyun olmadı. Mağlubiyeti hak ettik"

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise sonuçtan memnun olmadığını ifade ederek, "Maçtan önce ne konuştuysak hiçbirini sahaya yansıtamadık. Her türlü hatayı yaptık. İstediğimiz oyun olmadı. Mağlubiyeti hak ettik. Bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Bu tür şeyler bazen oluyor'

Göreve geldiği günden bu yana takımının en kötü oyunlarından birini oynadığını vurgulayan Çalımbay, "Bugün yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Bizim takımımız bu değil. Daha iyi oynayan bir takımız ama bazen bu tür şeyler olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisar Belediyespor’u galibiyetinden dolayı tebrik eden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki maçlar daha önemli hale geldi. İlk olarak Galatasaray maçı var. Bu maça kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp, telafi etmeye çalışacağız. Bugün üzüldüğümüz noktalardan biri Eto’o’nun sarı kartla cezalı duruma düşmesi ve El Kabir’in ayağında yırtık olması. Bunlar bizim için bir dezavantaj."

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