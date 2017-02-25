TOLUNAY KAFKAS: HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Kafkas: "Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz" dedi.

İLİŞKİLİ HABER Akhisar Bel. 3 - Antalyaspor 0

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz." dedi.



'Çok haklı bir galibiyet aldık'



Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 10 dakika dışında futbolcularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda sezon başından bu yana çalışmış olduğumuz, fakat çok az maçta uygulayabildiğimiz pres kültürünün sahaya yansıması beni son derece memnun etti. Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz." diye konuştu.



Fikstürlerinin zorlu olduğunu ifade eden Kafkas, şunları söyledi: "Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının ardından bu müsabakayı kazandık. İlk devreye baktığımızda bu dönem başlangıçta 4 puanımız vardı. Bugün 7 puanımız var, 3 puan daha iyiyiz. En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor. Tüm gücümüzle kupa maçına asılacağız. Çok zorlu bir maç oynayacağız."