Harun Tekin'den isyan!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HARUN TEKİN'DEN İSYAN!

Harun Tekin'den isyan!

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, dün akşam yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı.

559 Okunma

Bursaspor'un genç kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçı dönüşünde meydana gelen olayların ardından resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Harun'un açıklamaları şöyle;

Uzun yıllar formasını onurla ve gururla taşudığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamak beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim.

Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşlai sopayla ve bıçakla kalleşce saldırma girişiminde bulunan kendinibilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim.

Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle saygılarımla...

 

ETİKETLER #Bursaspor
TPFD, Bursaspor'a yapılan saldırıyı kınadı
Bakan Kılıç, Bursaspor'a yapılan saldırıyı kınadı
Bursaspor üst üste kızarıyor
Ali Ay: "Böyle taraftarlık olmaz olsun"
Bursaspor galibiyete hasret
Batalla: "Kendi futbolumuzu ortaya koyamadık"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿