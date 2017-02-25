Altıntop kardeşlerden hangisi sevindi?
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ALTINTOP KARDEŞLERDEN HANGİSİ SEVİNDİ?

Altıntop kardeşlerden hangisi sevindi?

Halil Altıntop'un formasını giydiği Augsburg ile kardeşi Hamit'in takımı Darmstadt 98 karşı karşıya geldi.

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Bundesliga'nın 22. haftasında Halil Altıntop'un formasını giydiği Augsburg, ikiz kardeşi Hamit Altıntop'un takımı Darmstadt 98'i deplasmanda 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, Marcel Heller'in 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Augsburg, 55. dakikada penaltıdan Paul Verhaegh ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Halil Altıntop ile Hamit Altıntop, maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde 2 maç aradan sonra sahadan galip ayrılan Augsburg, puanını 27'ye yükseltti. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 12 puanda kaldı.

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