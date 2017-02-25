GARRY RODRİGUES: "FAVORİ BEŞİKTAŞ"

Olympiakos'a karşı son yıllarda bir çok kez sahaya çıkan Galatasaraylı Garry Rodrigues, Yunan ekibinin Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.

Galatasaraylı Garry Rodrigues, Olympiakos-Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibe PAOK'tan gelen ve siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakibini yakından tanıyan, Cape Verdeli futbolcu, Olympiakos'un işinin kolay olmadığını söyledi.



'Beşiktaş çok daha güçlü'



Rodrigues "Olympiakos daha kolay bir rakibi çekebilirdi. İki Türk takımını karşılaştırarak yeni rakibi tanımaya çalışmak anlamsız. Beşiktaş Osmanlıspor'dan çok daha iyi bir takım. Olymipakos'un onları elemesi, geçtiğimiz turlara göre çok daha zor olacak" dedi.

'Makinalı tüfek' yorumu



Olympiakos'un da Ankara ekibinden iyi olduğunu ve turu geçmesinin sürpriz olmadığını belirten sarı-kırmızılı oyuncu, Osmanlıspor'a önceki gün iki gol birden atan İranlı forvet hakkında da konuştu. Bu gollerin ardından Yunanistan'da Karim Ansarifard için 'makinalı tüfek' benzetmesi yapılmıştı.

Gary Rodrigues, "Ansarifard'ın iki gol birden atması beni şaşırtmadı. Yunanistan Ligi'nde karşı karşıya oynadık ve kendisinin ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Zaten kendisi Yunanistan'da geçen sezon en iyi yabancı futbolculardan bir olarak seçilmişti" diye konuştu.



'Karaiskakis'te avantajlı skor şart'



Kırmızı-beyazlıların tur şansını değerlendiren Rodriuges, "Karaiskakis Stadı Olympiakos'a büyük güç veriyor. Burada taraftarının yaratacağı atmosferden yararlanmalı ve avantajlı bir skor almalı. Unutmamalı ki İstanbul'da da benzer bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.