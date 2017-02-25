TPFD, BURSASPOR'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Bursasporlu futbolculara yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor'un Kasımpaşa yenilgisinin ardından uğradığı saldırı sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Bursasporlu futbolculara yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.



"Bursaspor takım kafilesine bir grup taraftar tarafından yapılan saldırı haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Türk futboluna, taraftarına ve ülkemize hiçbir şart ve koşulda yakışmayan görüntülerin yaşandığı saldırıyı şiddetle kınadığımızın bilinmesini isteriz. Futbolun olmazsa olmazı futbolculara yapılan bu saldırı sadece Bursasporlu kardeşlerimize değil Türk Futbolu'na yapılmıştır.



Bu üzücü olayın daha vahim tarafı ise takım otobüsünün KAPISININ İÇERİDEN AÇILMASI ve ardından futbolcu kardeşlerimize saldırı gerçekleşmiş olmasıdır. Saldırı zaten kabul edilemez iken, içeriden kapı açmanın hangi akıl, mantık ve hesapla yapıldığının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.



Saldırıyı yapan ve sebep olanların en ağır cezayı almaları gerekmektedir. Yaşanan üzücü olayda futbolcu kardeşlerimizin yanındayız ve gerçekleşen olaydan zarar görmemeleri konusunda Hukuki ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Harun Tekin ve Bursasporlu futbolcu kardeşlerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Önümüzdeki günlerde liglerimizde oynayan takımlarımızın Kaptanları ile görüşerek durum değerlendirmesi yapacak, tüm futbolcu kardeşlerimizin sorunları ve bu tür olayların bir daha olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini alacağımızı bildiririz."



