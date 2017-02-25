Bayern Münih - Hamburg: 8-0
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BAYERN MÜNİH - HAMBURG: 8-0

Bayern Münih - Hamburg: 8-0

Almanya Bundesliga 22. hafta maçında Bayern Münih, Hamburg karşısında gol oldu yağdı! Kırmızı-beyazlılar, Hamburg'u Arturo Vidal, Lewandowski(2), David Alaba(2), Kingsley Coman(2) ve Arjen Robben'in golleriyle 8-0 mağlup etti.

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Bundesliga'nın 22. haftasında lider Bayern Münih, Hamburg'u konuk etti.

Maça çok rahat başlayan Bayern, henüz 17. dakikada Arturo Vidal'in golüyle 1-0 öne geçti. Lewandowski'nin 24 ve 37. dakikadaki golleriyle ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. Avusturyalı futbolcu David Alaba, 2 dakikada 2 gol atarak skoru 5-0'a getirdi.

65. dakikada genç yıldız Kingsley Coman, önce skoru 6-0 69 da ise 7-0 yaptı. Maçta kapanış golünü ise Hollandalı yıldız Arjen Robben yaptı ve Bayern Münih sahadan 8-0 gibi sansasyonel bir skorla ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 53 yaparken, Hamburg 20 puanda kaldı.

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