BAYERN MÜNİH - HAMBURG: 8-0

Bundesliga'nın 22. haftasında lider Bayern Münih, Hamburg'u konuk etti.
Maça çok rahat başlayan Bayern, henüz 17. dakikada Arturo Vidal'in golüyle 1-0 öne geçti. Lewandowski'nin 24 ve 37. dakikadaki golleriyle ilk yarı 3-0 sona erdi.
İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. Avusturyalı futbolcu David Alaba, 2 dakikada 2 gol atarak skoru 5-0'a getirdi.
65. dakikada genç yıldız Kingsley Coman, önce skoru 6-0 69 da ise 7-0 yaptı. Maçta kapanış golünü ise Hollandalı yıldız Arjen Robben yaptı ve Bayern Münih sahadan 8-0 gibi sansasyonel bir skorla ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 53 yaparken, Hamburg 20 puanda kaldı.