Freiburg - Borussia Dortmund: 0-3
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FREİBURG - BORUSSİA DORTMUND: 0-3

Freiburg - Borussia Dortmund: 0-3

Almanya Bundesliga 22. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'u Sokratis, ve Aubameyang'ın(2) golleriyle 3-0 mağlup etti. Freiburg'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

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Bundesliga'nın 22. Haftasında Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg'a konuk oldu.

Konuk ekip Borussia Dortmund, ilk yarıyı Sokratis Papastatopulos'un  13. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı da Dortmund'un golleriyle geçildi. Gabonlu yıldız Pierre Emerick Aubameyang, 55 ve 70. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Emre Mor, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Dortmund puanını 40'a yükseltirken, Freiburg 30 puanda kaldı.

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