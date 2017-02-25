FREİBURG - BORUSSİA DORTMUND: 0-3

Bundesliga'nın 22. Haftasında Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg'a konuk oldu.
Konuk ekip Borussia Dortmund, ilk yarıyı Sokratis Papastatopulos'un 13. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı.
İkinci yarı da Dortmund'un golleriyle geçildi. Gabonlu yıldız Pierre Emerick Aubameyang, 55 ve 70. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Emre Mor, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Dortmund puanını 40'a yükseltirken, Freiburg 30 puanda kaldı.