FREİBURG - BORUSSİA DORTMUND: 0-3

Almanya Bundesliga 22. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'u Sokratis, ve Aubameyang'ın(2) golleriyle 3-0 mağlup etti. Freiburg'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

Bundesliga'nın 22. Haftasında Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg'a konuk oldu.



Konuk ekip Borussia Dortmund, ilk yarıyı Sokratis Papastatopulos'un 13. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı.



İkinci yarı da Dortmund'un golleriyle geçildi. Gabonlu yıldız Pierre Emerick Aubameyang, 55 ve 70. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Emre Mor, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Dortmund puanını 40'a yükseltirken, Freiburg 30 puanda kaldı.

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