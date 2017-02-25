Chelsea - Swansea City: 3-1
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CHELSEA - SWANSEA CİTY: 3-1

Chelsea - Swansea City: 3-1

İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında Chelsea, sahasında karşılaştığı Swansea City'yi 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin gollerini Fabregas, Pedro ve Diego Costa'dan geldi. Swansea'nin tek golünü ise Fernando Llorente kaydetti.

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İngiltere Ligi'inde lider Chelsea, 26. haftada sahasında Swansea City'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Cesc Fabregas, gecenin açılış golünü attı ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erecek derken 45. dakikada Swansea'de Fernando Llorente sahneye çıktı ve devre 1-1 sona erdi.

Chelsea ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve 72. dakikada Pedro ile bir kez daha maçta öne geçti: 2-1.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde golcü futbolcu Diego Costa skoru belirledi ve Chelsea, Swansea City'yi 3-1'le geçti. Mücadelede bütün goller ise İspanyol futbolculardan geldi.

Bu skorun ardından Chelsa, iç sahada arka arkaya10. maçından galip geldi ve skorunu 63 yaptı. Swansea City ise 24 puanda kaldı.

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