CHELSEA - SWANSEA CİTY: 3-1

İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında Chelsea, sahasında karşılaştığı Swansea City'yi 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin gollerini Fabregas, Pedro ve Diego Costa'dan geldi. Swansea'nin tek golünü ise Fernando Llorente kaydetti.

İngiltere Ligi'inde lider Chelsea, 26. haftada sahasında Swansea City'yi konuk etti.



Karşılaşmanın 19. dakikasında Cesc Fabregas, gecenin açılış golünü attı ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erecek derken 45. dakikada Swansea'de Fernando Llorente sahneye çıktı ve devre 1-1 sona erdi.



Chelsea ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve 72. dakikada Pedro ile bir kez daha maçta öne geçti: 2-1.



Dakikalar 84'ü gösterdiğinde golcü futbolcu Diego Costa skoru belirledi ve Chelsea, Swansea City'yi 3-1'le geçti. Mücadelede bütün goller ise İspanyol futbolculardan geldi.



Bu skorun ardından Chelsa, iç sahada arka arkaya10. maçından galip geldi ve skorunu 63 yaptı. Swansea City ise 24 puanda kaldı.

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